दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम को मिल रही जान से मारने की धमकियां, रिजिजू बोले- 'दी जायेगी हरसंभव सुरक्षा'

नई दिल्ली।

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि यदि जम्मू कश्मीर सरकार सिफारिश करती है तो दंगल फिल्म में पहलवान गीता फोगट का किरदार निभाने वाली अदाकार जायरा वसीम को केन्द्र की ओर से हर संभव सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

रिजिजू का यह बयान ऐसे समय आया है जब जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मु्फ्ती से मुलाकात के बाद से जायरा को सोशल मीडिया में जान से मारने की कई धमकियां मिली हैं।

रिजिजू ने इस संबंध में पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यदि जम्मू कश्मीर सरकार कहेगी तो केन्द्र जायरा की सुरक्षा के पूरे इंतजाम करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह जायरा को जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान करने की बात पहले ही कह चुके हैं।

We don't decide to provide security on our own, if State Govt recommends, we'll support-Rijiju on if security will b provided to #ZairaWasim pic.twitter.com/XrZUC0hCve