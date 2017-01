VIDEO: सपा अधिवेशन: शिवपाल की छुट्टी, अखिलेश बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमर सिंह पार्टी से बाहर

यूपी के सियासत में मचा घमसान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शक्ति प्रदर्शन के बाद सत्ताधारी समाजवादी कुनबे में सुलह की कोशिशों के बीच जमकर बवाल मचा हुआ है। आज यूपी के सीएम जहां लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क मेें पार्टी प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं तो वहीं सपा सुप्रमो मुलायम सिंह यादव ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस अधिवेशन में भाग लेने से मना कर दिया है।

पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में तीन प्रस्ताव पास हुए...

जनेश्वर मिश्र पार्क मेें अधिवेशन कर रहे हैं अखिलेश पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय अधिवेशन में ना तो मुलायम सिंह शामिल है और ना पार्टी के बड़े नेता शिवपाल सिंह दिख रहे हैं। बावजूद इसके रामगोपाल यादव इस अधिवेशन में मौजूद हैं।

