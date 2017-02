VIDEO : जम्मू-कश्मीर में शुरु हुआ स्नो कॉर्निवल, उद्घाटन मौके पर पहुंची सीएम महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर।

इन दिनों कश्मीर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में स्नो कार्निवाल की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में शुरु हुआ स्नो कॉर्निवल आपको भी रोमांचित कर देगा। सीएम महबूबा मुफ्ती ने इसका उद्घाटन करने पहुंची थी।

आपको बता दें कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया में मशहूर कश्मीर में अलगे 15 दिनों तक कॉर्निवल चलेगा। वीडियो के जरिए आप भी देखें इस खास उत्सव का लोग कैसे आनंद उठा रहे हैं....

J&K: 15-day snow festival inaugurated by CM Mehbooba Mufti in Gulmarg; will have cultural programs and winter sports for tourists pic.twitter.com/2ThUB4Bjr8