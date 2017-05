शिवपाल यादव ने बनाया समाजवादी सेक्युलर मोर्चा, मुलायम सिंह होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के गठन की घोषणा की है। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस पार्टी के अध्यक्ष होंगे।

बता दें कि हाल ही में शिवपाल ने कहा था कि अखिलेश यादव पार्टी की कमान नेताजी को नहीं सौंपते हैं, तो वे नई पार्टी बनाएंगे। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) को उनका सम्मान वापस दिलाने और समाजवादियों को एक साथ लाने के लिए इस मोर्च का जल्द ही ऐलान होगा।

Senior SP leader Shivpal Yadav tells ANI he is forming a new party 'Samajwadi Secular Morcha', party chief would be Mulayam Singh Yadav pic.twitter.com/KUsPKUh3IP