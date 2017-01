VIDEO : भारतीय नौ सेना को मिली बड़ी ताकत, समुद्र खंगालने में माहिर खांडेरी पनडुब्बी हुई शामिल

नई दिल्ली।

पानी के भीतर मार करने में सक्षम खांडेरी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसके शामिल होने के बाद अब देश के नेवी सेना को समुद्र में भारत की ताकत को मजबूत करने में एक नई ऊर्जा मिलेगी। गुरुवार को देश के रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में इसे भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया।

Launching ceremony of second Scorpene class submarine Khanderi in Mumbai. pic.twitter.com/3wO591cep4

गौरतलब हो कि खांडेरी कलवरी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। जो समुद्री परीक्षण पूरा कर भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। साथ ही इस पनडुब्बी का साल 2016 के मई महीने से समुद्र में ट्रायल चल रहा था। आपको बता दें कि इसका नाम मराठा बलों के प्रमुख किलों के नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना में खांडेरी को शामिल किए जाने के बाद अब इसे नौसेना के वार जोन में उतारा जाएगा।

#WATCH Live via ANI Facebook: Launching ceremony of second Scorpene class submarine Khanderi in Mumbai https://t.co/s6NjZ0Ry3Q pic.twitter.com/CyeDJhFfxq