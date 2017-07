VIDEO: अलविदा कह गए प्रो. यशपाल, टीवी पर रोचक-आसान शब्दों में विज्ञान को समझाने से बनाई थी ख़ास पहचान

नई दिल्ली।

मशहूर वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद् प्रो. यशपाल का सोमवार रात नोएडा में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। उनके पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि प्रो. यशपाल का रात आठ बजे नोएडा के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी और दो पुत्र है। वे दूरदर्शन पर चर्चित विज्ञान कार्यक्रम टर्निंग प्वाईंट में विज्ञान से जुडी जानकारियों को साधारण शब्दों में आम जनता तक पहुंचाने के लिए पहचाने जाते थे।

पद्म विभूषण और पद्म भूषण समेत कई सम्मानों से नवाजे गए प्रो.यशपाल अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हैं जिनमें योजना आयोग में मुख्य सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अध्यक्ष शामिल हैं।

उनका अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर तीन बजे लोधी शवदाह गृह में किया जाएगा। प्रो यशपाल का जन्म 26 नवंबर 1926 में हरियाणा हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से की थी।

My condolences on the demise of famed Indian scientist and academic Prof. #YashPal… May his soul rest in peace...