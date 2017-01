पीएम मोदी ने हाजियों को दिया तौहफा, भारत के हज कोटे में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी..

नई दिल्ली।

देश की सांझी विरासत को साथ लेकर विकास के नारे पर चलने वाली पीएम मोदी की सरकार ने मुस्लिम हज यात्रियों को मिलने वाली कोटे में बढ़तोरी कराने सफलता हासिल कर लिया है। मक्का जाने वाले हज यात्रियों के ये बड़ी खुशखबरी है कि साऊदी अरब ने भारत सरकार की एक मांग को स्वीकार कर लिया है। जिसमे साऊदी अरब सरकार ने भारत का वार्षिक हज कोटा बढ़ाकर 1 लाख 70 हजार कर दिया है।

Its a matter of pleasure that Saudi Arabia has increased India's Haj quota by about 34,000. pic.twitter.com/SFvHLOgYBA