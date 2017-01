केरल : संघ के दफ्तरों में फेंके गए बम, विरोध में बीजेपी ने किया बंद का ऐलान

यहां राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के दो दफ्तरों पर बम फेंके जाने का मामला सामने आया है। गुरुवार को केरल में ये घटना घटित हुई है। घटना के बाद बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया है। साथ ही पार्टी ने राज्य में बंद का ऐलान भी किया है।

Kerala: Crude bombs hurled at RSS offices in Naruvamoodu and Mattannur. BJP calls shutdown in protest

आरएसएस के नारूवामूडू और मट्टनऊर के इलाके में बने पार्टी के दफ्तरों पर फेंके गए। जिसके मामले ने तूल पकड़ना शुरु कर दिया है। तो वहीं RSS के कार्यालयों पर बम फेंकने के ठीक कुछ घंटे पहले यहां CPI(M) नेता की एक जन सभा में बम फेंका गया था। जिसमें एक इंसान घायल भी हो गया था।

Kannur(Kerala): RSS worker taken into custody in connection with the bomb attack near CPIM leader Kodiyeri Balakrishnan's meeting venue