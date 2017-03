RSS नेता का विवादित बयान, केरल के सीएम का सिर कलम करने पर दूंगा 1 करोड़ का इनाम

उज्जैन।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक डॉ. कुंदन चंद्रावत ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का सिर कलम करने पर एक करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। उनके इस बयान के बाद राजनीति गलियारों में बवाल मचा गया है।

उज्जैन के शहीद पार्क में आयोजित 'आक्रोश सभा' में चंद्रावत ने केरल के मुख्यमंत्री को हत्या का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उस गद्दार को लगता है कि हिंदुओं के खून में शिवाजी का गौरव नहीं है, हिंदुओं के खून में वह जज्बा नहीं है, मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि जो कोई भी केरल के मुख्यमंत्री का सिर काटकर ला देगा। मैं अपना मकान-जायदाद उसके नाम कर दूंगा।

#WATCH RSS Mahanagar Prachar Pramukh of Ujjain Kundan Chandrawat says, he'll reward the person who brings him Kerala CM P.Vijayan's head pic.twitter.com/yiBwWs6ftF

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों को इस देश में रहने को कोई अधिकार नहीं है और लोकतंत्र की हत्या करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि भूल गए क्या गोधरा को, 56 मारे गए थे। 2000 कब्रिस्तान में चल गए। इसी हिंदू समाज ने उन्हें अंदर घुसा दिया। वामपंथियों सुन लो...तुमने 300 प्रचारक और कार्यकर्ताओं की हत्या की है, इसके बदले हम भारत माता को 3 लाख नरमुंडों की माला पहनाएंगे।

Outrageous;we condemn it.CM of state being threatened by RSS,it means they enjoy protection&patronage of govt: Sitaram Yechury on Chandrwat pic.twitter.com/KgpoP5k2TZ