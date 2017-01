68वां गणतंत्र दिवस: राजपथ पर भारत ने दिखाया दम, झांकियों में दिखी देश की संस्कृति की झलक

देशभर में 68वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली के राजपथ पर शानदार परेड का नजारा पूरी दुनिया ने देखा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इंडिया गेट पर सबसे पहले तिरंगा फहराया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमर जवान ज्योति पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद चीफ गेस्ट रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनका औपचारिक स्वागत किया।

राष्ट्रपति ने राजपथ पर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान हवलदार हंगपन दादा को राष्ट्रपति ने मरणोपरांत आशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हंगपन दादा की पत्नी ने प्रणब मुखर्जी से यह सम्मान ग्रहण किया।

Ashok Chakra(Posthumous) for Havildar Hangpan Dada.Award is received by his wife Chasen Lowang Dada. #RepublicDay pic.twitter.com/ywoGHj1VJL