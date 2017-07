रामनाथ कोविंद की जीत के बाद मोदी ने शेयर की 20 साल पुरानी तस्वीर, देखें तब और अब का मोमेंट

नई दिल्ली।

एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद 7,02,044 वोट हासिल कर देश के 14वें राष्ट्रपति का चुनाव लगभग 66 फीसदी मतों के साथ जीत चुके हैं। गुरुवार शाम जैसे ही कोविंद की जीत की खबर आई, पीएम नरेंद्र मोदी अतीत के लम्हों में जाकर कुछ यादें ताजा करने लगें।

पीएम मोदी नए निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई देने के साथ-साथ अपने ट्विटर अकाउंट से कोविंद के साथ अपनी बीस साल पुरानी एक तस्वीर शेयर की। जो कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वारयरल हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कोविंद के साथ अपनी ताजा-तरीन तस्वीर भी ट्वीटर के जरिए शेयर की। जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पूरा परिवार है।

20 years ago and the present…always been a privilege to know you, President Elect. pic.twitter.com/IkhnOtYf8N