अमरनाथ हमला पर बोले राहुल गांधी, कहा- पीएम मोदी के निजी फायदे के लिए बह रहा है बेगुनाहों का खून

नई दिल्ली।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को घाटी में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आतंकी हमले को रोकने में नाकाम रहे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए बुधवार को ट्विटर के जरिए पीएम मोदी पर एक के बाद एक कई वार किए।

राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी फायदे के कारण देश को रणनीतिक नुकसान हुआ और निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट के जरिए कहा कि पीएम का निजी फैसला = भारत की रणनीतिक हार + बेगुनाहों का खून।

इतना ही नहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे लिखा कि पीएम की गलत नीतियों ने कश्मीर में आतंकियों के लिए जगह बनाई। जिस कारण देश को काफी नुकसान झेलना पड़ा।

Modi’s policies have created space for terrorists in Kashmir. Grave strategic blow for India#AmarnathTerrorAttack