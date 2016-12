जौनपुर रैली में नोटबंदी पर राहुल गांधी की दो टूक - कहा, मोदी ने जनता के रगों से निकाल लिए खून

जौनपुर। (उत्तर प्रदेश)

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि नोटबंदी का फैसला कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 99 फीसदी भारतीयों के रगों से खून खींच लिया।

#WATCH Modi Murdabad slogans should not be used in Congress meetings, as Modi is the PM.We will defeat him politically: Rahul Gandhi pic.twitter.com/0KSL2HrNAI