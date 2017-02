पंजाब चुनाव : सिद्धू ने कहा - कांग्रेस की जीत तय, 'राहुल को देंगे बड़ा गिफ्ट'

चंडीगढ़।

बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। विधान सभा चुनाव में अमृतसर ईस्ट से सिद्धू चुनाव मैदान में हैं। सिद्धू ने पत्नी नवजोत कौर के साथ अपना वोट डालने के बाद अपने चिर-परिचित अंदाज कहा कि इस बार चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है।

Will give Rahul Gandhi great gift with Congress' revival says Navjot S.Sidhu as he arrives to vote at booth in Amritsar,wth wife Navjot Kaur pic.twitter.com/tTmd4eXcb8