अमृतसर ईस्ट से नामांकन दाखिल कर सिद्धू ने कहा - बस पंजाब को करना है बहाल

नई दिल्ली।

हाल ही में कमल छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस के उम्मीदवार है।

सिद्धू इसी रविवार को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों के लिए चार फरवरी को मतदान होना है।

नामांकन दाखिल करने के बाद सिद्धू ने कहा कि अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, पद नहीं चाहता, बस पंजाब बहाल होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर कांग्रेस वाले को, पंजाब को यही कहूंगा कि इस बार बार वोट पंजाब को डालना। धर्म की स्थापना के लिए डालना।

सिद्धू ने कहा कि मैं इस लड़ाई में इसलिए उतरा हूं, क्योंकि जो पंजाब कभी भारत का ताज हुआ करता था, आज भारी कर्ज में डूबा है। कुछ लोगों के अपने स्वार्थ और नीतियों की वजह से पंजाब डूबा है। कांग्रेस इस बार पंजाब में सत्ता में आएगी। साथ ही कहा कि मेरा अस्तित्व कांग्रेस की वजह से ही है और मैं चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर हमारा नेतृत्व करें।

Not a personal fight, just want youth of Punjab to walk on the right path. It was important for me to come into the system and fight: Sidhu pic.twitter.com/AxFEATG2Na