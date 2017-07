राष्ट्रपति चुनाव LIVE: कोविंद V/S मीरा के लिए वोटिंग शुरू, 'रणनीति' के तहत डाले जा रहे वोट, जानें पूरी गणित

नई दिल्ली।

नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो गया। शुरुआत में मतदान करने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है, जिन्होंने संसद भवन में मतदान किया। मतदान संसद भवन और 31 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभा भवनों में हो रहा है जो शाम 5 बजे तक चलेगा।





मतदान में लोकसभा के 543 तथा राज्यसभा के 233 सदस्य और देशभर में विधानसभाओं के 4120 विधायक भाग ले सकते है। इस समय लोकसभा और राज्यसभा में दो दो सीट खाली है इसलिए इनके लोकसभा के 541 और राज्यसभा के 231 सदस्य ही मतदान कर सकेंगे।





#WATCH PM Modi addresses media ahead of the beginning of Monsoon Session of the Parliament https://t.co/I9ZPIhumgn — ANI (@ANI_news) July 17, 2017

"Growing Stronger Together" ye GST spirit ka doosra naam hai: PM Modi ahead of the beginning of Parliament's monsoon session pic.twitter.com/BjympBw9dK — ANI (@ANI_news) July 17, 2017





किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। मतदान मतपत्रों के जरिये किया जा रहा है और मतदाताओं को इसके लिए विशेष प्रकार का पेन उपलब्ध कराया जा रहा है।





चुनाव आयोग ने राज्यसभा के 14 तथा लोकसभा के 41 सदस्यों को विभिन्न विधानसभाओं में मतदान करने की अनुमति दी है, जबकि पांच विधायकों को संसद भवन में तथा 4 विधायकों को दूसरे राज्यों की विधानसभाओं में मतदान करने की इजाजत दी गई है।





इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों की उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच सीधा मुकाबला है। कोविंद को राजग के घटक दलों के अलावा जनता दल यू, बीजू जनता दल, अन्ना द्रमुक के दोनों गुटों, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तथा इंडियन नेशनल लोकदल जैसे विपक्षी दलों का भी समर्थन हासिल है।

Delhi: PM Narendra Modi & BJP President Amit Shah cast their votes at the Parliament for #PresidentialPoll2017 pic.twitter.com/UXk1Xz7Wou — ANI (@ANI_news) July 17, 2017





Delhi: PM Modi cast his vote at the Parliament for #PresidentialPoll2017 pic.twitter.com/2rxFnRSu1F — ANI (@ANI_news) July 17, 2017





Delhi: Leaders from opposition parties met in the Parliament, ahead of the Monsoon Session. pic.twitter.com/1MVBptQNO4 — ANI (@ANI_news) July 17, 2017









उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या अभी लोकसभा सदस्य है और लखनऊ में विधानसभा भवन में मतदान करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अभी राज्यसभा के लिए सदस्य है और उन्हें गोवा में ही मतदान करने की इजाजत दी गई है।





राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा मुख्य चुनाव अधिकारी है। सभी राज्य विधानसभाओं से मतपेटियों को संसद भवन लाया जायेगा और 20 जुलाई को यहां मतगणना होगी।