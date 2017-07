गर्भवती को अस्पताल पहुंचाने के लिए 16 किलोमीटर तक बांस पर टांगना पड़ा

कालाहांडी।

ओडिशा में एक गर्भवती महिला को 16 किलोमीटर तक बांस के ऊपर एक चादर में बांधकर अस्पताल ले जाना का मामला सामने आया है। मामला ओडिशा के कालाहांडी जिले का है। दरअसल, सरकारी एंबुलेंस महिला को अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन बरसात से रास्ते में एक पेड़ गिर गया था।

इस वजह से एंबुलेंस का ड्राइवर ने महिला को बीच रास्ते में छोड़ दिया और गाड़ी लेकर चला गया। इस दौरान महिला की हालत बिगडऩे लगी, ऐसे में घरवालों ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए बांस के ऊपर एक चादर बांधकर 16 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा। महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। हालांकि राहत की बात है कि मां और बच्ची दोनों स्वस्थ है।

Lanjigarh (Odisha): Relatives carried a pregnant woman with the help of bamboo stick for 16 km to reach an ambulance, due to blocked road. pic.twitter.com/kI0nSAd3Cd