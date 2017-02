VIDEO : गोवा चुनाव 2017 : 40 सीटों पर मतदान जारी, रक्षा मंत्री पर्रिकर ने लाइन में खड़े होकर डाला वोट

पणजी।

गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर शनिवार सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 251 उम्मीदवार आमने-सामने हैं। इसी बीच सुबह शुरू हुए मतदान में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेेकर ने संबद्व निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान किया। चुनावों को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

Defence Minister Manohar Parrikar stands in queue at polling booth in Panaji to cast his vote #GoaPolls pic.twitter.com/3FfjNpTfVG