गृहमंत्री ने केरल के सीएम से की बात, कहा- राजनीतिक हिंसा स्वीकार नहीं

नई दिल्ली।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल में हाल ही में हुई 'राजनीतिक हिंसा' की घटनाओं पर राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन से रविवार को बात की और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की।





राजनाथ सिंह ने सीएम विजयन के साथ फोन पर बातचीत की और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है। गृह मंत्री ने बाद में ट्वीट भी किया कि मुझे उम्मीद है कि केरल में राजनीतिक हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और दोषियों को जल्द सजा दी जाएगी।

Spoke to Kerala CM Shri Pinrayi Vijayan today regarding the recent incidents of political violence in the state.





I have expressed my concern with the law and order situation in the state of Kerala. Political violence is unacceptable in a democracy.





अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने केरल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है। केरल में पिछले कुछ समय में राजनीतिक हिंसा की कई घटनाओं के बाद राजनाथ ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात की है।

I expect that the political violence in Kerala is curbed and that the perpetrators are brought to justice expeditiously.

रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता पर राज्य में हाल ही में हमला किया गया था जिसकी बाद में मौत हो गई थी। भाजपा ने इसके विरोध में रविवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।