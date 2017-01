5 राज्यों में चुनाव से पहले आम बजट से BJP को होगा फ़ायदा! 'विरोधियों' ने की चुनाव आयोग से राहत की अपील

नई दिल्ली।

कांग्रेस समेत कई अन्य प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को दखते हुए वह केन्द्र सरकार से आम बजट एक फरवरी को पेश ना करने को कहे।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यू, बहुजन समाज पार्टी और कुछ अन्य दलों के नेताओं ने यहां चुनाव आयोग जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त मुलाकात की और अपनी मांग के संबंध में एक ज्ञापन सौपा।

इन दलों का कहना है कि संसद में आम बजट पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान पूरा होने के बाद भी संसद में आम बजट पेश किया जाना चाहिए।

Populist measures could be taken in budget, so a just and fair election can't be held: GN Azad,Congress after meeting Election Commission pic.twitter.com/BH1IpflQzx

उनका कहाना है कि चुनाव से ठीक पहले बजट पेश किए जाने से केन्द्र में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों मेे इसका फायदा उठा सकती है क्योकि बजट में लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं।

We demand that budget be presented after March 8, which is when polling for elections will be over: GN Azad, Cong after meeting EC pic.twitter.com/x7GzS0eY28