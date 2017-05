श्रीलंका दौरे पर रवाना हुए PM मोदी, कई अहम समझौतों पर लगेगी मुहर

नई दिल्ली।

पीएम नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर श्रीलंका के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं इस दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपने फेसबुक के जरिए कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते का प्रतीक है।

श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 12 से 14 मई के बीच अंतरराष्ट्रीय बैसाख दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए 100 देशों के 400 से अधिक प्रतिनिधि राजधानी पहुंच रहे हैं। पीएम का श्रीलंका दौरा कई मायने में अहम माना जा रहा है।

इसे लेकर पीएम मोदी ने फेसबुक के जरिए कहा कि गुरुवार से वह 2 दिनों के श्रीलंका दौरे पर रहेंगे। जो कि दो सालों में उनका श्रीलंका का दूसरा द्विपक्षीय दौरा है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी बौद्ध धर्म गुरुओं, बुद्धिजीवियों और धर्मशास्त्रियों से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने इस दौरे को मजबूत रिश्तों का प्रतीक करार दिया।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi departs for Sri Lanka on a 2-day visit,will join International Vesak Day celebrations in Colombo pic.twitter.com/WXFSabIBSZ