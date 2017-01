मां हीराबेन के ममता के आगे पीएम मोदी ने तोड़ा अपना नियम, पहुंच गए मां से मिलने घर

नई दिल्ली।

देश के पीएम नरेन्द्र मोदी इन दिनों अपने गृहनगर में वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम के चलते आए हुए हैं। पीएम मोदी हर दिन सुबह उठकर पहले योग करते हैं फिर उनकी दिनचर्या शुरु होती है। लेकिन मंगलवार को उन्होंने अपना योग कार्यक्रम को छोड़ कर अपनी मां हीराबेन से मिलने सीधे घर चले गए।

Skipped Yoga & went to meet mother. Before dawn had breakfast with her. Was great spending time together.