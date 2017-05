न्यू इंडिया के लिए पीएम मोदी का मंत्र, कहा- देश में प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन नई सोच की है जरुरत

नयी दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय के डिजिटलीकरण से संबंधित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि दुनिया में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हर रोज नए बदलाव और अन्वेषण हो रहे हैं। ऐसे में भारत को भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए नई सोच अपनानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है और भारत को यदि इस दौड़ में शामिल रहना है तो उसे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उसी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। साथ ही कहा कि देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जरूरत है उन्हें सही समय और उचित स्थान पर इस्तेमाल करने की।

Influence of artificial intelligence is on the rise. Technology has the power to transform our economic potential : PM Modi pic.twitter.com/OShCt6GOfN