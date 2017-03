UP Election 2017: वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो पार्ट-2 में फिर उमड़ा जनसैलाब

वाराणसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को वाराणसी में रोड शो आरती, उपहार और स्वागत से भरा रहा। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ ने भाजपा को बड़ी राहत दी। रविवार को पुलिस लाइन से शुरू हुए पीएम मोदी के रोड शो में जमकर मोदी-मोदी के नारे लगे। कई किलोमीटर लंबे इस रोड शो में भाजपा समर्थकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पीएम के वाहन को आगे बढ़ने में परेशानी आई।

पीएम मोदी का रोड शो जिस भी क्षेत्र से गुजर रहा था वहां पर पहले से ही भारी भीड़ जमा था। सड़क की क्या बात, गली व छतों पर भी लोग अपने पीएम व सांसद को देखने के लिए जमे हुए थे। छतों पर महिलाएं अपने हाथों में फूल लेकर खड़ी थीं।

पीएम मोदी पर महिलाएं पुष्प वर्षा कर रही थीं। पीएम मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। कहीं पर हाथ जोड़ कर तो कही पर हाथ हिला कर जनता का अभिनंदन किया। हुकुलगंज में जब पीएम मोदी का रोड शो पहुंचा तो छतों पर भारी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी के आने से आधा से एक घंटा पहले ही लोग विभिन्न चौराहों पर खड़े थे और जब पीएम का काफिला वहां से गुजरा, तभी लोगों ने उस जगह को छोड़ा।

#WATCH: Day 2 of PM Modi's road show in Varanasi; started from Pandeypur Chauraha,road show will conclude at Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith pic.twitter.com/RIAr5smgEA