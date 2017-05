मोदी सरकार के तीन साल: राहुल का PM मोदी पर तंज, कहा- मर रहे हैं सैनिक तो फिर किस बात का जश्न

नई दिल्ली।

केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार अपना तीन साल पूरा करने जा रही है। ऐसे में कांगेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी सरकार के तीन साल पर एक वीडियों जारी किया है। साथ ही सरकार के कामकाज पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दौरान देश में सांप्रदायिक सौहार्द, उदार विचारधारा और धर्मंनिरपेक्षता की नींव कमजोर हुई है।

वहीं कांग्रेस अपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर मंगलवार को ट्वीट कर कहा है कि देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार के तीन साल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के जवान सीमा पर मारे जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार किस बात का जश्न मना रही है। इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में राहुल ने सरकार पर जनादेश के साथ विश्वासघात का आरोप भी लागाया।

Exactly what are you celebrating: Rahul questions Modi Govt's 'three year' festivities



