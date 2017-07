VIDEO: भाभी ने दिया बेटी को जन्म तो देवर ने हाॅकी से की जमकर पिटार्इ, दहेज के लिए भी मारपीट करते थे ससुराल वाले

नर्इ दिल्ली।

पंजाब के पटियाला में एक शख्स द्वारा अपनी अपनी भाभी को दोस्त के साथ मिलकर हाॅकी से पीटने का वीडियो सामने आया है। महिला का कसूर इतना है कि उसने कुछ ही दिनों पहले एक बेटी को जन्म दिया है। ससुराल वालों ने बच्ची को अपनाने से भी इनकार कर दिया। साथ ही महिला से लगातार ससुराल वाले दहेज की मांग भी करते रहते थे।

पटियाला के डिविजन नंबर-2 थाना क्षेत्र के नाभा गेट का ये मामला गुरुवार का है। जहां एक देवर ने अपनी भाभी को जमकर हाॅकी से पीटा। इस दौरान महिला के देवर का साथ उसके एक दोस्त ने दिया। इस घटना में महिला का पति भी शामिल था। हालांकि इस मारपीट की घटना का किसी ने वीडियो बना लिया।

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हाॅकी उठाए एक शख्स फर्श पर पड़ी महिला की बेरहमी से पिटार्इ कर रहे हैं। महिला रहम की भीख मांग रही है, बचाआे-बचाआे चिल्ला रही है लेकिन पीटने वालों का दिल नहीं पसीजता। वे लगातार महिला को पीटते रहते हैं। पीड़ित महिला के परिवार ने मारपीट काे लेकर थाने में शिकायत दर्ज करार्इ है। पुलिस ने आरोपी देवर आैर उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही मारपीट करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

#WATCH: Woman beaten up brother-in-law & friends in Punjab's Patiala allegedly for giving birth to girl&over dowry demands, 2 arrested(14/7) pic.twitter.com/d0mpjl0EO6