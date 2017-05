यूपी विधानसभा के इतिहास का काला दिन, राज्यपाल पर विधायकों ने फेंके कागज़ के 'गोले', देखें वीडियो

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र ज़बरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुआ। पहले ही दिन सदन में ऐसा कुछ हुआ जो यूपी विधानसभा के इतिहास के काले पन्नों में शामिल हो जाएगा। दरअसल, विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया।





विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे विधायकों ने राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि राज्यपाल की ओर कागज के गोले तक फेंके गए।

#WATCH: Opposition creates ruckus on first day of assembly session over law and order,blow whistles & throw paper balls at Governor Ram Naik pic.twitter.com/UQuq5dyJK2 — ANI UP (@ANINewsUP) May 15, 2017









#WATCH Opposition protests in UP Assembly over law & order situation in the state; raised slogans on first day of the session pic.twitter.com/ZKj0YliKha — ANI UP (@ANINewsUP) May 15, 2017









हंगामे के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक सीटी, बैनर और तख्ती लेकर अपना विरोध जाता रहे थे। इस पूरे हंगामा के दौरान मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद रहे।





दरअसल, विधानसभा सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को विधानसभा व विधान परिषद दोनों सदनों को संयुक्त रूप से सम्बोधित करना था। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद विधानसभा के इस सत्र में बीजेपी के 209 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे।





Pandemonium in Uttar Pradesh assembly over law and order situation in the state. pic.twitter.com/vHzuFIafRZ — ANI UP (@ANINewsUP) May 15, 2017









पहले से तय था हंगामा!

माना जा रहा है कि विधानसभा में होने वाला हंगामा पहले से ही तय था। ये विपक्षी दलों की रणनीति का हिस्सा था जिसके संकेत सत्र शुरू होने के पहले से ही मिल गए थे।









कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के विधयों ने साफ़ कर दिया था कि योगी सरकार पर पहला हमला कानून व्यवस्था को लेकर किया जाएगा। इसके अलावा ब्याज सहित गन्ना मूल्य भुगतान, समाजवादी पेंशन बंद किए जाने और प्रदेश में विकास कार्य ठप रहने के मुद्दों पर भी सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश होगी।

रविवार को समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा था कि दल दोनों सदनों में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगा। वही बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना था कि विधायक सदन में जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी।





वही कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की योजना बना ली थी। कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू का कहना है की सरकार को 50 दिन हो गए लेकिन कानून व्यवस्था और ख़राब हो गई है।





वैसे तो योगी सरकार का विधानसभा में बहुमत है लेकिन विधानपरिषद में समाजवादी पार्टी बहुमत में है। इसलिए विपक्ष जोरदार हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार इसी सत्र में जीएसटी विधोयक भी पारित कराया जाना है। सरकार की कोशिश इसे जल्द से जल्द पारित करा लिया जाए।









नेशनल सेल्यूट लेने के बाद राजयपाल पहुंचे विधानसभा

संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण के लिए राज्यपाल राम नाईक के पहुँचने पर उनका स्वागत राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित व विधानसभा रमेश यादव के सभापति ने पहले राज्यपाल राम नाईक का स्वागत किया।









इसके बाद राजयपाल विधान भवन पोर्टिको में नेशनल सैल्यूट लेने के बाद संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करने पहुंचे।