कश्मीर : सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष आतंकी, भारी मात्रा में असला-बारूद बरामद

श्रीनगर।

मध्य कश्मीर के बडग़ाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड में लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष आतंकवादी मारा गया और एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया।

Had inputs on Muzzafar Ahmed.He tried to break cordon,was cornered & killed. No collateral damage:Anoop Nair (2IC, 53 RR)on Budgam encounter pic.twitter.com/o59nVYF4MY — ANI (@ANI_news) January 6, 2017





आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि एक गुप्त सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दस्ते ने तडके जिले के श्रीनगर चरार ए शरीफ के माछू क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान चलाया।

Big achievement, we have broken the backbone of Al Badr group who were trying to establish themselves here:Anoop Nair on Budgam encounter pic.twitter.com/k3jG9rmIcQ — ANI (@ANI_news) January 6, 2017





सुरक्षा बल जैसे ही उस क्षेत्र को सील कर रहे थे इसी दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी इसका करारा जवाब दिया जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हो गया।

Naikoo (killed terrorist) was a wanted militant, had created a lot of trouble. Was earlier associated with LeT but later ousted: Anoop Nair pic.twitter.com/kVvgZZgc8d — ANI (@ANI_news) January 6, 2017





सूत्रों ने बताया कि इस आतंकवादी की पहचान मुजफर अहमद नेकू उर्फ मौजा मौलवी के रूप में की गई है। वह बारामुला जिले के सोपोर का रहने वाला था।

Then he joined Al-Badr, claims to be its main leader. He was a close aide of HM commander Qayum Nazar: Anoop Nair (2IC, 53 RR) #Budgam pic.twitter.com/PTxjhcl58M — ANI (@ANI_news) January 6, 2017





मुठभेड स्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने तडके भारी गोलीबारी की आवाजें सुनी थी लेकिन किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई।