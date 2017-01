बेकाबू BMW ने वैगन आर को मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौत

नई दिल्ली।

दिल्ली की सड़कों पर सरकार भले ही हादसों को रोकने के लिए नए नियम बना रही हो, लेकिन सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को एक बार फिर दिल्ली की सकड़ पर एक BMW और वैगन आर कार के बीच हुई जोरदार भिड़त में एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई है। मामला दिल्ली के मुनिरका इलाके की है।

One dead as two cars rammed into each other near Delhi's Munirka area in early morning hours. pic.twitter.com/dHkVNtszTK