'भारत में कोर्इ नेता नहीं जो मोदी से टक्कर ले सके, विपक्ष 2019 की नहीं 2024 की तैयारी करे'

नर्इ दिल्ली।

उत्तर प्रदेश आैर उत्तराखंड चुनावों के शुरुआती रुझानों के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आैर भाजपा से अभिभूत नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट के जरिए विपक्षी पार्टियों को एेसी नसीहत दी है जो शायद विपक्षी पार्टियों को पसंद नहीं आएगी।

उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यदि एेसे ही हालात रहे तो विपक्षी पार्टियों को 2019 की नहीं बल्कि 2024 की तैयारी करनी चाहिए। अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस वक्त भारत में एेसा कोर्इ भी नेता नहीं है जो कि मोदी आैर भाजपा से 2019 में टक्कर ले सके।

In a nutshell there is no leader today with a pan India acceptability who can take on Modi & the BJP in 2019.