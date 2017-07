जनता का भरोसा जीतने के मामले में दुनिया में नंबर वन है मोदी सरकार, Forbes की रिपोर्ट में 73 फीसदी ने जताया विश्वास

नर्इ दिल्ली।

भारत में कर्इ तरह की चुनौतियों से जूझ रही केन्द्र सरकार भरोसे के मामले में नंबर वन है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन Forbes ने कहा है। फोर्ब्स ने OECD- Government at a Glance (Organization for Economic Cooperation and Development) रिपोर्ट का हवाला दिया है। इसके हवाले से दुनिया के 34 लोकतांत्रिक देशों में रह चुके लोगों पर हुए सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित की है।

फोर्ब्स की आेर से जानकारी दी गर्इ है कि भारत के 73 फीसदी लोग मोदी सरकार पर भरोसा करते हैं। फोर्ब्स की सूची में भारत से अमरीका, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत से काफी पीछे हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने देश के लोगों के विश्वास को जीता है।

इस फेहरिस्त में भारत के बाद कनाडा का स्थान है। कनाड़ा के 62 फीसदी लोगों का अपनी सरकार पर विश्वास है। वहीं तुर्की आैर रूस को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रखा गया है। तुर्की आैर रूस के 58 फीसदी लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा है।

वहीं जर्मनी 55 फीसदी लेागों के भरोसे के साथ चौथे, दक्षिण अफ्रीका 48 फीसदी लोगों के समर्थन से पांचवे स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 45 फीसदी लोगों ने अपनी सरकार पर भरोसा जताया है। वह 7वें स्थान पर है। इस सूची में 30 फीसदी लोगों के भरोसे के साथ अमरीका 10वें नंबर पर है।

The countries with the most and least confidence in their governments:

