टेरर फंडिंग के मामले में NIA की बड़ी कार्यवाई, बिट्टा समेत 7 अलगाववादी नेता हुए गिरफ्तार

नई दिल्ली।

सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हुर्रियत नेताओं समेत अन्य संगठनों को पाकिस्तान से टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो वहीं इसे एनआईए द्वारा उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। जबकि इनमें से बिट्टा कराटे को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और सभी आरोपियों की गिरफतारी श्रीनगर से हुई है। तो वहीं पकड़े गए सभी लोगों को आगे की जांच के लिए नई दिल्ली लाया जा रहा है।

Bitta Karate arrested in Del;Naeem Khan,Altaf Funtus,Ayaz

Akbar,Pir Saifulla,Merazuddin Kalwal&SU Islam being brought to Delhi frm Srinagar