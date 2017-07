VIDEO: रामनाथ कोविंद बने भारत के 14 वें राष्ट्रपति, पद-गोपनीयता की ली शपथ

नई दिली।

Video Courtsey: Doordarshan





रामनाथ कोविंद ने देश के राष्ट्रपति के रूप में संविधान की रक्षा की शपथ ली। देश के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित आकर्षक समारोह में कोविंद को दोपहर सवा बारह बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।





शपथ ग्रहण समारोह में राज्य सभा के सभापति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मंत्री परिषद के सदस्य, विदेशी दूतावासों के प्रमुख, सांसद और शीर्ष सैन्य अधिकारी शामिल थे। शपथ ग्रहण के बाद नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने संसद को सम्बोधित किया।





