नेशनल हेराल्ड केस: कांग्रेस को राहत, स्वामी की दस्तावेज मांगने वाली याचिका ख़ारिज

नई दिल्ली

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नेशनल हेराल्ड से जुड़े कुछ दस्तावेज मांगे थे।

पटियाला हाउस अदालत में अब इस मामले की सुनवाई 10 फरवरी को होगी। स्वामी की एक और याचिका पर इस मामले में सुनवाई चल रही है। स्वामी ने कांग्रेस और एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) से याचिका के जरिए दस्तावेज और लेजर बुक (बही खाते) की मांग की थी।

इस बीच फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इसके अलावा स्वामी ने कहा कि 10 फरवरी को अगली सुनवाई के दौरान वे गवाहों की सूची भी अदालत को सौंपेंगे।

