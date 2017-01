नए साल पर PAK की नापाक हरकत, फिर किया सीजफायर उल्लंघन

नई दिल्ली।

नए साल के पहले दिन ही पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के उल्लंघन की खबर सामने आई है। यहां पाकिस्तान ने रविवार सुबह पुंछ जिले के शाहपुर क्षेत्र में सीजफायर का उल्लंघन किया है।

गौरतलब हो कि इससे पहले शनिवार सुबह 6 जम्मू कश्मीर के गुलपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी शुरू की जो 10 बजे तक जारी रही। सैन्य चौकियों के अलावा रिहायशी क्षेत्रों को भी निशाना बनाया। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि इससे जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

