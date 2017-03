ट्विटर यूज़र ने कहा 'नरेंद्र मोदी मेरे लिए काम करते हैं', पीएम ने भी दे दिया उसको ये जवाब

नई दिल्ली।

देश के प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और पीएम जनता और आम लोगों से संवाद भी करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक यूजर के ट्वीट का रिप्लाई किया जो लोगों को काफी पसंद आया।

ट्वीटर यूजर अजीत सिंह ने एक ट्वीट किया- मेरे एक फॉलोवर ने मुझसे पूछा- क्या आप नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं? मैं हंसा और मैंने जवाब दिया- नहीं वह (पीएम मोदी) मेरे लिए काम करते हैं।

One of my follower casually asked me: Do you work for @narendramodi ?

I smiled and said: No dear, he works for me..#IAmNewIndia