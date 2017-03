पाकिस्तान के पूर्व NSA ने कबूलनामा, कहा - 26/11 मुंबई हमले के पीछे PAK का हाथ

नई दिल्ली।

भारत हमेशा से कहता आ रहा है कि मुंबई हमले के पीछे हाफिज का हाथ रहा है। लेकिन इस बार 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा एक और सच सामने आया है। जो कि पाकिस्तान के एक आला अधिकारी ने कहा है। उन्होंने बताया कि कैसे हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। अफसर के इस कबूलनामे से दुनिया के सामने आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की पोल खुल गई है।

26/11 Mumbai attack carried out by a terror group based in Pakistan is classic trans-border terrorist event: Mahmud Ali Durrani, Ex Pak NSA pic.twitter.com/5Z2DyUH9Uk