सपा- कांग्रेस गठबंधन से नाराज मुलायम सिंह यादव, बोले- नहीं करूंगा कहीं प्रचार

नई दिल्ली।

समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव ने रविवार शाम सपा और कांग्रेस गठबंधन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन के खिलाफ हूं और इसके लिए कहीं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि सपा अकेले ही चुनाव जीतने में सक्षम थी और कांग्रेस से गठबंधन करने की कोई जरुरत नहीं थी। मुलायम सिंह ने कहा कि इस गठबंधन के बाद जिन सपा नेता को टिकट नहीं मिला हैं, वह अब क्या करेंगे। उन्होंने तो पांच साल तक कोई मौका नहीं मिलेगा।

#WATCH Mulayam Singh Yadav says he is against SP-Congress alliance and he won't campaign for them pic.twitter.com/rvdlFR13vt