असम में बाढ़ का कहर: 44 की मौत तो लाखों हुए बेघर- रिजिजू ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा

नई दिल्ली।

एक ओर देश की राजधानी दिल्ली मानसून की बारिश का इंतजार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है और इसकी चपेट में 24 जिलों के 17 लाख लोग आ गए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि अब तक बाढ़ में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान को तेज कर दिया गया है।

तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने दौरा किया। उन्होंने हवाई जहाह के जरिए राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया। साथ ही बचाव अभियान के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का निरिक्षण किया। उधर सूत्रों के मुताबिक, असम में स्थित काजीरंगा नैशनल पार्क पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहां जलभराव के कारण नेशनल पार्क में रहने वाले यूनीहॉर्न राइनों (गेंडा) की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है।

MoS Home Kiren Rijiu conducted a survey of flood affected areas of Assam and Arunachal Pradesh pic.twitter.com/aOUPCPzkEi