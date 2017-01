सूर्य नमस्कार कर कट्टरपंथियों के निशाने पर आए मोहम्मद कैफ, आलोचकों को समर्थकों ने दिया करारा जवाब

नर्इ दिल्ली।

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को आलोचनाआें का शिकार होना पड़ा है आैर वाे भी सूर्य नमस्कार के कारण। जी हां, मोहम्मद कैफ ने सूर्य नमस्कार करते हुए अपनी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया कुछ लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की। हालांकि कैफ के समर्थक भी एेसे लोगों को करारा जवाब देने में पीछे नहीं रहे।

मोहम्मद कैफ को एक वक्त भारतीय टीम के सबसे चुस्त आैर फर्तीले फील्डर के तौर पर जाना जाता था। कैफ सोशल मीडिया पर अक्सर हेल्थ आैर फिटनेस से जुड़े टिप्स शेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर उन्होंने सूर्य नमस्कार करते अपनी फोटो ट्वीट की है। इसके बाद वे मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं।

कुछ लोगों ने सूर्य नमस्कार करने की आलोचना करते हुए उन्हें गैर इस्लामिक तक करार दे दिया।

@MohammadKaif @ExSecular surya namaskar is 100% prohibited in islam we cant down our before anyone except allah its requirement of iman bro