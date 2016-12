त्रिपुरा: विधानसभा से स्पीकर की मेस लेकर भागे विधायक, मार्शल भी मलते रह गए हाथ, देखें वीडियो

अगरतलाा।

त्रिपुरा विधानसभा में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गर्इ जब एक विधायक सदन में से स्पीकर की 'स्पीकर मेस' लेकर भाग गए। इस पूरे वाकया का वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुदीप राॅय बर्मन अपनी बात नहीं सुने जाने से नाराज थे। गुस्साए विधायक ने अचानक मेस उठार्इ आैर सदन से बाहर भाग गए। इस दौरान सदन में मौजूद मार्शल आैर दूसरे विधायकों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की। हालांकि वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा।

इस मामले में विधायक ने सफार्इ देते हुए कहा है कि विधानसभा में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था, अध्यक्ष रामेंद्र देबनाथ भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। इसलिए मैं नाराज था। नाराजगी जताने के लिए ही मैंने न्याय के प्रतीक को लेकर भागना ही ठीक समझा।

Allegation similar to that of autonomous distt council JK Jamatia ws launched agnst a Min,but no action was taken by party or govt-Sudip Roy pic.twitter.com/UDxKB7kXWd