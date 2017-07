जाधव मामले पर विदेश मंत्रालय का बयान- कुलभूषण की मां को वीजा देने पर पाक ने दिखाया दोहरा रवैया

नई दिल्ली।

पाक मीडिया ने दावा किया था कि पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मां को पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय वीजा देने की बात पर विचार कर रहा है। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही भारत ने इसका खंड़न करते हुए कहा है कि पाक विदेश मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की ओर से जाधव को काउंसलर एक्सेस दिए जाने या फिर उनकी मां को वीजा दिए जाने के मामले में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। जो कि पाकिस्तान का इस मामले में दोहरा रवैया दिखाता है।

There has been no change in position on providing consular access & visa for his mother; no progress on that front: MEA on #KulbhushanJadhav