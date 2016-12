VIDEO: झारखंड में कोयला खदान धंसने से 300 फीट गहरी खार्इ में दबे कई मज़दूर, 9 की मौत

गोड्डा।

झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया में एक कोयला खदान धंस गर्इ। र्इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (र्इसीएल) की राजमहल कोल परियोजना की भोड़ाय साइट में गुरुवार रात करीब आठ बजे ये हादसा हुआ।

खदान धंसने से 40 से ज्यादा लोग करीब 300 फीट गहरी खार्इ में दब गए। काम पर लगाए गए करीब 35 डंपर आैर चार पे लोडर भी खदान में दब गए। हादसे के बाद 9 शव बरामद किए गए हैं।

हादसे के स्थान पर 300 फीट के गडढे के स्थान पर एक समतल मैदान नजर आ रहा है। सूचना मिलने के बाद आसपास के इलाकों से लोग घटनास्थल पर पहुंचे। राहत आैर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी पटना से घटनास्थल पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बिजली नहीं होने से राहत एवं बचाव कार्यों में दिक्कत आ रही है।

घटना के वक्त महालक्ष्मी आउटसाेर्सिंग कंपनी के कर्मचारी रात में माइनिंग का काम कर रहे थे। उसी वक्त मलबा ढह गया। इस कारण से खदान के अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया। खदान में काम करने वाले ज्यादातर ठेका मजदूर बताए जा रहे हैं।

