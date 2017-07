OMG: इस शहर में टमाटरों की सुरक्षा के लिए तैनात किया बंदूकधारी गार्ड

इंदौर।

आपको यह सुनने और पढऩे में कुछ अचरज महसूस हो सकता है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में टमाटरों की सुरक्षा के लिए बंदूकधारी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि टमाटरों को चोरी होने और लुटने से रोका जा सके।

पिछले दिनों मुम्बई में टमाटर की चोरी की खबर आने के बाद इंदौर के टमाटर कारोबारी सतर्क हो गए हैं क्योंकि इन दिनों टमाटर के दाम खुदरा बाजार में 100 रुपए प्रति किलो को पार कर गए हैं। यही कारण है कि थोक में टमाटर की बिक्री करने वाले व्यापारियों ने मंडी अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की और उसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की है।

Madhya Pradesh: Men with arms guard tomatoes at Indore vegetable market due to fear of them being stolen as prices soar. pic.twitter.com/czyCAPRcqE