कश्मीर हालात पर बोलीं महबूबा, कहा- हमें PM मोदी ही निकाल सकते हैं इस दलदल से बाहर

श्रीनगर।

पाकिस्तान की ओर से हो रही लगातार गोलीबारी और घाटी में माहौल को अशांत करने के लिए जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। इसे लेकर जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की स्थिती काफी चिंताजनक है। और इस हालात में पीएम मोदी देश हित में जो भी फैसला लेंगे, हम उनका साथ देंगे।

बीजेपी-पीडीपी गठबंधन वाली जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा ने कहा है कि हमें अगर इस दलदल से कोई बाहर निकाल सकता है तो वह पीएम मोदी हैं। वो जो भी करेंगे मुल्क उनका समर्थन करेगा। साथ ही कहा कि पहले वाले भी पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जुर्रत नहीं दिखाई। उनका कहना कि पीएम मोदी का लाहौर जाना, ताकत की निशानी है।

एक महिला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम महबूबा ने कहा कि कश्मीर समस्या 70 साल पुरानी है। अगर हालात को सुधारा नहीं गया तो इसका असर जम्मू और लद्दाख पर भी पड़ सकता है। पिछले दिनों पाक सेना की बर्बरता और एलओसी में फायरिंग के बाद घाटी में जारी अशांत माहौल के बीच सीएम ने यह बड़ा बयान दिया है।

सीएम ने कहा कि चाहे कोई भी हो कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा कती है। उनका कहना कि कुछ लोग घाटी में स्थित खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिसका हल केवल पीएम मोदी ही कर सकते हैं। साथ ही अगर पीएम मोदी का लाहौर जाते हैं तो यह कमजोरी नहीं बल्कि एनडीए सरकार की शक्ति का प्रतीक है।

Kashmir situation not good,it affects Jammu also:J&K CM M Mufti on Congress's GS Charak's statement that no developmental work done in Jammu pic.twitter.com/86g07HVvQl