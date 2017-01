बीजेपी का चिट्ठी बम, अब माल्या को लिखे पत्र के मामले में मनमोहन और चिदंबरम को घेरा

नई दिल्ली।

देश के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या केस में एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। सोमवार को बीजेपी प्रवक्ता लंबित पात्रा ने एक प्रेस संबोधन के जरिए विजय माल्या द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को लिखी एक चिट्ठी का दावा किया है।

Was the sinking ship (Congress) helping out the sinking Airlines?: Sambit Patra,BJP #VijayMallya pic.twitter.com/QTFaFsgnv6

चिट्ठी के आधार पर संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि माल्या मनमोहन और चिदंबरम ने माल्या को मदद पहुंचाई। उन्होंने कहा कि पत्राचार के बाद माल्या की किंगफिशर एयरलाइन को लोन दिया गया। फिलहाल पात्रा के बयान पर कांग्रेस के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

First loan to Vijay Mallya was granted in 2004, then in 2008. Despite his cos declared NPA, restructuring of his loan was done in 2010:BJP