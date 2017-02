मणिपुर से पीएम की हुंकार, कहा - जो काम 15 सालों में नहीं हुआ उसे 15 महीने में करेंगे पूरा

इम्फाल।

पीएम मोदी शनिवार को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 15 साल के राज में यहां के लोगों के साथ धोखा हुआ है। लोगों को आपस में लड़ावकर केवल चुनावी फायदा उठाने की कोशिश होती रही है। मुझे केंद्र की सत्ता में आए केवल ढाई साल हुए। हमारी सरकार आते ही हमने ईस्ट के लिए अलग से नीति बनाई। लेकिन पिछली सरकार का कोई काम नहीं दिखता है। जिस कारण मणिपुर की हालत बेहद खराब हो गई है।

It has been 15 years,Manipur has been ruined. Who is responsible? Congress did no development,do they deserve to be here now?: PM in #Imphal pic.twitter.com/vFea2DASHo