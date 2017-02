विधानसभा चुनाव : इरोम शर्मिला ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा - 36 करोड़ रुपए का दिया ऑफर

नई दिल्ली।

मणिपुर में AFSPA के खिलाफ सालों तक भूख हड़ताल करने वाली इरोम शर्मिला ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सालों तक मानवधिकार कार्यकर्ता रहने के बाद राजनीति में आई इरोम ने दावा किया है कि प्रदेश में होने वाले चुनाव से आवगत कराते हुए बीजेपी के नेता ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 36 करोड़ रुपए देने की बात कही है।

इरोम शर्मिला ने दावा किया है कि मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उन्हें बीजेपी की ओर से रुपए की पेशकश की गई है। उनका कहना कि बीजेपी के नेता ने कहा है कि वह विधानसभा चुनाव लड़े और अगर वह चुनाव के लिए राशि नहीं जुटा पा रही हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी इसके लिए धन का प्रबंध करेगी।

Just after my fast, I met a BJP leader who suggested that I will need lots of money depending on current system of politics: Irom Sharmila pic.twitter.com/J71e2EHUiA