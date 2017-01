पंजाब में जारी हुआ कांग्रेस का घोषणा पत्र, पूर्व PM बोले- 'प्रदेश को कैप्टन अमरिंदर सिंह की ज़रुरत'

पंजाब में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां परवान चढ़ने लगी हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सरकार बनाने का लक्ष्य लेते हुए कवायद शुरू कर दी है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को पार्टी का मेनिफेस्टो जारी किया। अब इसी मेनिफेस्टो के आधार पर पार्टी प्रदेश की सत्ता में काबिज़ होने की मंशा के साथ चुनाव मैदान में उतारेगी।

मेनिफेस्टो जारी करने के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता मौजूद रहे।

Election manifesto is visionary doc tht promises to ppl of Punjab that we'll undo damage done by previous Govt in last 10 yrs-Manmohan Singh pic.twitter.com/0HlR4dOCgK

Drugs is the first thing we will attack and in 4 weeks we will end this drug menace in Punjab: Capt Amarinder Singh, Cong pic.twitter.com/i3eG26J2aM