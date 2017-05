गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, लात-घूंसों और बेल्ट से युवक को जमकर पीटा

उज्जैन।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में कथित गोरक्षकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक पर गाय की पूंछ काटने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

जानकारी के मुताबिक, उज्जैन के पीपलीनका क्षेत्र में शनिवार को कुछ गोरक्षकों ने अपूदा मालवीय नामक युवक को पकड़ लिया। युवक पर गाय की पूंछ काटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपूदा की बेहरमी से पिटाई कर डाली। युवक को लात-घूंसों और बेल्ट से जमकर पीटा गया। इस दौरान कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। अपूदा किसी तरह से गोरक्षकों से चंगुल से बचकर निकल गया। इसके बाद वह अपूदा ने पुलिस में शिकायत दी। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह मामला पैसों के लेनदेन का मामला है। इस मामले में तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज की गई, जिसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया है।

#WATCH Madhya Pradesh: Man thrashed allegedly by cow vigilantes in Ujjain; police arrested four people, search for others underway pic.twitter.com/UqO7pRqyqy